Alessia Marcuzzi c'ha preso gusto: altra foto senza trucco

Alessia Marcuzzi c’ha preso gusto; sul suo account Inbstagram la bella condutrice 47enne condivide con i fan un’altra foto senza trucco. Non teme di mostrarsi ai followers priva di qualsiasi filtro e make up. E’ serena con se stessa e si sente bene. E’ fiera che il suo aspetto acqua e sapone possa contribuire a lanciare il nuovo progetto imprenditoriale di cui è protagonista: la sua linea di prodotti dedicati alla bellezza Luce.

“Io sono Luce”, scrive Alessia Marcuzzi accompagnando la sua seconda foto senza trucco. Lo scatto cattura subito circa 40mila ‘like’. Sono moltissimi quelli che le fanno notare come Mia, la sua secondogenita di 8 anni, avuta dall’ex Francesco Facchinetti, le somigli: per tutti è identica alla mamma. “Mia è la tua fotocopia impressionante la natura”, le sottolineano in tanti.

La foto senza trucco di Alessia Marcuzzi scatena i commentatori. Moltissimi approvano e la riempiono di complimenti. C’è anche chi, ovviamente l’attacca impietosamente. “Ammazza oh: la vecchiaia incalza eh!”, le fa sapere un maligno. “Solo chi è veramente serena dentro, felice, e bella nel cuore non ha problemi a far vedere la sua luce al naturale. Mi domando perché la gente perda tempo ad insultare o criticare a fare commenti cattivi ... a cosa porta ? Che gusto c’è ? Si sentono migliori dopo aver inviato un messaggio simile? Alimentare l’odio per cosa? C’è ancora chi non ha capito e imparato nulla e ha tanto rancore e rabbia dentro di se da sentirsi legittimato a doverlo vomitare contro il prossimo”, sottolinea invece un'ammiratrice che dalla parte della famosa presentatice tv.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/4/2020.