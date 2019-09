Una grande festa in famiglia allargata per Mia Facchinetti. La figlia di Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti ha festeggiato 8 anni con un party a Roma, anche se il suo compleanno è stato all’inizio del mese. Il 4 settembre, giorno in cui è nata, Mia era però in Sardegna con la madre, impegnata nelle registrazioni dell’edizione attualmente in onda di ‘Temptation Island Vip’, così ha aspettato qualche settimana prima di invitare gli amichetti ad un evento davvero indimenticabile.

A Villa Borghese, nel cuore di Roma, Mia si è divertita come una pazza tra proiezioni cinematografiche e balli scatenati con i compagni di classe, tra cui anche la figlia di Adriana Volpe, Gisele. E infatti alla festa c’era anche la conduttrice di origini trentine. Poi Elena Santarelli, grande amica di Alessia, con la sua piccola Greta, e Michela Quattrociocche con le sue bambine.

Ma a cantare tanti auguri alla secondogenita della Marcuzzi c’erano soprattutto i membri della sua allegrissima famiglia allargata. Oltre ai genitori, non potevano mancare Paolo Calabresi Marconi, attuale marito di Alessia, e Gaia Lucariello, la moglie di Simone Inzaghi, padre del fratellone di Mia, Tommaso.

Recentemente la 46enne romana ha spiegato di avere uno splendido rapporto con entrambe le mogli dei suoi ex. “Sembriamo un po’ una famiglia da telefilm. Però in realtà io ho un ottimo rapporto sia con Gaia che con Wilma (la moglie di Francesco, ndr), sono più amica loro che dei miei ex”, ha fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 23/9/2019.