Alessia Marcuzzi in intimo stuzzica i fan: foto

Alessia Marcuzzi si diverte e stuzzica i fan sul social. In intimo, reggiseno e slip, con sopra una camicia a quadri sbottonata, si riprende mentre è in bagno e mostra a tutti le sue gambe chilometriche e un fisico perfetto. La bionda è una vera bomba sexy nelle foto che condivide!

Capelli sciolti, volti rilassato, Alessia indossa un reggiseno e uno slip nero, molto minimal. Si fa vedere maliziosa e accattivante, i follower rimangono estasiati davanti a tanta grazia. Lei ironica sul social commenta: “Stasera mi sento un po’ faiga e non potevo risparmiarmi”. Aggiunge scherzosa alcune emoticon di faccine che ridono a crepapelle. Laura Chiatti commenta: “Meraviglia”. Piovono ‘like’ e in breve tempo conquista 70mila ‘mi piace’.

Anche nelle sue IG Stories Alessia Marcuzzi non lesina video in cui è sensualissima: a 48 anni la conduttrice Mediaset fa invidia alle ventenni. Presto tornerà in tv con Le Iene. Dopo l’ultima puntata dello scorso 29 dicembre il pubblico la reclama al timone dello show di Davide Parenti con Nicola Savino. Intanto regala scorci di sé che mandano in fibrillazione il popolo del web e non ha paura di farsi ammirare in intimo assolutamente 'spaziale'.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/1/2021.