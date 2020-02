Alessia Marcuzzi sfida Michelle Hunziker: lancia una linea beauty tutta sua, Luce, per...

Alessia Marcuzzi sfida Michelle Hunziker che ha creato Goovi e lancia una linea beauty tutta sua, Luce Beauty by Alessia Marcuzzi. Il nome del suo nuovo brand dedicato alla bellezza se lo è tatuato solo pochi giorni fa, a fine gennaio, quando ha voluto regalarsi a 47 anni i suoi primi tattoo.

“Oggi ho tatuato la parola Luce. E due stelline che rappresentano i miei figli, che ho dato alla ‘luce’ 19 e 9 anni fa, ed è stato il regalo più bello che la vita potesse donarmi. Luce è una parola che fa parte spesso della mia vita…non a caso il simbolo delle mie borse è proprio una stella. Luce è anche il nome del mio nuovo progetto a cui sto lavorando da un bel po’ di mesi e che non vedo l’ora di presentarvi!”, aveva rivelato accompagnando la foto che immortalava i tatuaggi all’interno di entrambi i polsi.

Ora, sempre via web, sul suo profilo, lancia la sua linea beauty e scrive: “E’ un bel po’ di tempo che sto lavorando a questo mio progetto, che fra pochi mesi uscirà e sono davvero molto felice”.

Poi la conduttrice spiega: “Volevo fortemente seguire la linea del 'clean beauty', un concetto di bellezza sostenibile, fatta di prodotti privi di sostanze tossiche, che possono essere molto dannose per il nostro organismo e per il nostro ambiente. Ho deciso quindi di realizzare LUCE, una linea di prodotti skincare con ingredienti completamente naturali e biologici, ma credetemi, assolutamente efficaci per la nostra pelle. Non vedo l’ora di presentarveli!”.

Volto amatissimo della tv, Alessia diversifica e, dopo aver creato un marchio che produce borse, ora si lancia nel mondo della bellezza e dei prodotti ‘green’. Sempre più imprenditrice, usa la sua popolarità per fare successo anche nel mondo degli affari e del commercio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/2/2020.