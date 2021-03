Alessia Marcuzzi esplosiva senza veli per la campagna della sua linea corpo 'no gender'

Alessia Marcuzzi esplosiva senza veli posa per la campagna della sua linea corpo ‘no gender’: creata per tutti. La conduttrice 48enne di Le Iene è orgogliosa del suo brand di cosmesi, Luce Beauty by Alessia Marcuzzi, il marchio skincare fortemente voluto e immesso sul mercato a maggio 2020, e con il nuovo prodotto desidera abbattere gli stereotipi di genere, senza più fare distinzione di sesso: è adatto sia per gli uomini che per le donne.

"Quando ho deciso di realizzare questa campagna mi sono ispirata a ciò che in questo momento ci manca di più, il contatto fisico - sottolinea la bionda - Volevo che Luce fosse inclusiva, per ogni corpo e per ogni genere. Infatti la mia linea va bene per tutti! Abbiamo scattato le foto sul prato qualche settimana fa, in totale sicurezza ovviamente, illuminati solo dalla luce e dai miei prodotti di origine naturale. Per sognare di poter stare presto di nuovo insieme, vicini, all’aria aperta, in un posto qualunque, senza filtri, né barriere. E per ricordare sempre quanto sia importante la libertà".

La linea body è genderless. Alessia è fortemente convinta della sua decisione. La scelta ottiene il plauso convinto di molti.

Del resto il momento storico è cruciale: in questi anni la battaglia per la fluidità è entrata nel vivo. Sono tantissimi quelli nel mondo che invocano la libertà di espressione e inneggiano all’unisex.

La moda è stata la prima a creare capi ‘no gender’, anche nelle collezioni bambino: le ultime passerelle lo hanno messo fortemente in evidenza. Anche il mondo del beauty ora muove i primi passi. L’essere genderless fa tendenza, così Alessia coglie al volo l’occasione per distinguersi e fare quel che più le piace.

“Luce is for every-body, Luce has no gender. La mia linea corpo esce il 24 marzo e non ha sesso, è per tutti”, sottolinea fiera e posa nello spot favolosa più che mai accanto a un uomo. Il suo marchio ancora una volta ha come filosofia quella di “illuminare l’unicità di ogni persona con prodotti efficaci e sicuri, dando luce alla bellezza naturale”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/3/2021.