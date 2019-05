Alessia Marcuzzi, 46 anni, dopo Milano, ha presentato a Roma il suo nuovo libro "In viaggio con Alessia". La conduttrice per l'occasione ha sfoggiato un look casual ma molto particolare: ha scelto di indossare una tuta verde militare con t-shirt bianca, stivali country rosso fuoco con punta in metallo e borsa-marsupio glamour in vita. Capelli sciolti e labbra red, Alessia come sempre è apparsa in splendida forma.

Alessia Marcuzzi a Roma per la presentazione del suo libro di viaggi ha mostrato come sempre un look particolare. La padrona di casa dell'"Isola dei Famosi" quando si tratta di outfit non lascia mai niente al caso e stavolta ha scelto un abbigliamento comodo ma curato, dove il verde militare l'ha fatta da padrone. A dare un pizzico di colore in più ci hanno pensato gli accessori.



I look della Marcuzzi non sono mai banali. Dopotutto la moda è un'altra sua grande passione. Ma Alessia ama anche i viaggi e nel suo libro dà consigli su come muoversi nelle sue città preferite tra cui la Roma, dove risiede. Spesso, però, per lavoro, va a Milano. Poi c'è Londra dove ha scelto di sposare il marito Paolo Calabresi Marconi. E infine Parigi, la città più romantica d'Europa.