Alessia Marcuzzi e Mara Venier sono amiche per la pelle. Le due conduttrici, rispettivamente 46 e 69 anni, sono legatissime, tutto merito dei loro mariti. Su Oggi parlano del feeling che le accomuna. La ‘zia’ rivela: “In lei rivedo me da giovane”. La considera la sua ‘erede’.

“Siamo due matte rock - dice la signora della domenica di Rai Uno - e abbiamo un vissuto simile che ci accomuna: entrambe due figli da due uomini diversi… In Alessia rivedo me stessa quando ero giovane, lei vive con una libertà mentale che era la mia”.

“Alla fine abbiamo sposato due uomini che si sono presi tutto il 'pacchetto' - aggiunge la presentatrice Mediaset - Siamo molto passionali. Per noi l’amore è tutto e può stravolgere le nostre vite”.

Sono diventate amiche per la pelle grazie a Paolo Calabresi Marconi e Nicola Carraro, che si ritrovavano insieme quando entrambe lavoravano all’Isola dei Famosi, il rapporto è diventato indissolubile.

“Mara mi dà un sacco di consigli - confessa Alessia - Mi ha insegnato a non aver paura del mio istinto”. La Venier di rimando dice: “E’ ingenua e ha avuto critiche pesanti e ingiustificate, come nel canna-gate. Nel difenderla mi sono esposta anche pubblicamente perché trovato tutto molto esagerato e io non ho più nulla da dimostrare né da perdere. Tra noi c’è un rapporto di grande complicità”.

Insieme si divertono un mondo, anche ora che sono su reti televisive diverse. Sognano un giorno di condurre un programma in coppia. “Essendo due matte potremmo fare Thelma e Louise in chiave rivisitata. Penso a un programma di viaggi on the road, all’insegna della libertà, Alessia poi sa l’inglese…”, dice Mara. E chissà che qualcuno tra i vertici di viale Mazzini o a Cologno Monzese non raccolga al volo l’idea…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/10/2019.