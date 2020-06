Alessia Marcuzzi finalmente al mare! Con le amiche a Ponza: ma il marito non c'è?

Alessia Marcuzzi finalmente si regala un weekend lungo al mare. Va con le amiche a Ponza. Con la conduttrice 47enne c’è anche la figlia Mia, 8 anni, e il cagnolino di casa, Brownie, il delizioso barboncino color miele. Ma il marito non c’è? Nelle IG Stories e nelle foto che la Pinella condivide su Instagram del produttore nessuna traccia…

Sole, mare, risate. Alessia a Ponza con le amiche prende la tintarella, indossa, splendida, un costume intero. Sorride: dopo il lungo lockdown è tornata alla libertà, ora che l’emergenza, almeno stando agli ultimi dati della Protezione Civile, sta rientrando.

Bagni nell’acqua blu e voglia di estate. Non una parola su Paolo Calabresi Marconi. La presentatrice ha smentito il rumor di crisi, sganciato da Dagospia, facendo vedere il marito nelle sue storie via web. Poi è andata a cena con lui e la figlia all’Antica Pesa a Roma, paparazzata da Chi. Non svela però se sull’isola pontina ci sia pure lui o meno.

Stando a quel che racconta il settimanale diretto da Alfonso Signorini il marito della Marcuzzi negli ultimi tempi dormirebbe spesso in un’altra casa, ufficialmente non per la crisi tanto sussurrata, ma a causa di alcuni lavori di ristrutturazione nell'appartamento della moglie che renderebbero alcune stanze inagibili. Sarà davvero così? O un in rapporto fatto di alti e bassi, questo è un momento ‘no’?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/6/2020.