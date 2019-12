Alessia Marcuzzi, cena romantica con il marito per il quinto anniversario di nozze

Alessia Marcuzzi si regala una cena romantica insieme al marito in occasione del loro quinto anniversario di nozze. La conduttrice 47enne non fa trascorrere l’1 dicembre senza ricordare quello che per lei è uno dei giorni più belli della sua vita: nel 2014 a Londra ha sposato Paolo Calabresi Marconi.

Sul social ricorda il giorno del matrimonio, condivide alcuni momenti inediti dei fiori d’arancio, arrivati nella segretezza più assoluta, come ha raccontato in passato.

VIDEO

“Oggi mi sento un po’ romantica”, si giustifica la presentatrice, che poi, in serata, va a cena con il marito per festeggiare il quinto anniversario di nozze.

La coppia nel ristorante super chic gusta ottime portate. La Pinella è golosa e quando arriva il dolce celebrativo, lo mangia fino all’ultima briciola: le piace moltissimo, ma non è l’unica che apprezza, anche Paolo non è da meno, come svela lei stessa nelle sue IG Stories.

Sensuale e intrigante nel look, Ale si gode la sua notte con il marito, l’uomo che ha scelto di avere accanto e che la sostiene sempre, non potrebbe desiderare altro: lui la riempie di attenzioni e di gioia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/12/2019.