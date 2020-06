Alessia Marcuzzi con nonna, mamma e figlia: foto di quattro generazioni a confronto

Alessia Marcuzzi si immortala in uno scatto con nonna Mela, mamma Antonia e la figlia Mia: la foto mette a confronto quattro generazioni. La bionda è felice in compagnia delle donne della sua vita. Sta trascorrendo insieme a loro giorni sereni a Roseto Valfortore, uno dei borghi più belli d’Italia, sui monti Dauni, in provincia di Foggia, in Puglia.

E’ uno dei suoi posti del cuore. Alessia Marcuzzi nel post che accompagna la foto in cui posa con l’adorata nonna 94enne, la madre e la piccola Mia, 8 anni, scrive: “Avevo l’età di mia figlia quando mia madre mi portava a trascorrere l’estate da mia nonna a Roseto Valfortore, piccolo borgo dei Monti Dauni”.

Poi la bella conduttrice 47enne aggiunge: “Giorni leggeri e spensierati, fatti di cose semplici e persone genuine. Come mia nonna, il cui sguardo sincero e pieno di vita, rivedo negli occhi di mia figlia. Eccoci oggi insieme: nonna, mamma e Mia”.

La presentatrice sottolinea le sensazioni che prova anche negli hashtag che accompagnano il post sul social: “#4generazioni #luoghidelcuore #rosetovalfortore #visitmontidauni #puglia”. L’immagine condivisa cattura subito un mare di ‘like’. “Siete stupende, la nonna super!!!”, commenta Michela Quattrociocche. Ezia Modafferi è estasiata nel vedere l’amica così: “Che meraviglia siete!”.

24/6/2020