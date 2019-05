Alessia Marcuzzi divide i follower con il suo outfit: 'Amo combinare capi maschili e femminili'

Alessia Marcuzzi ama combinare capi maschili e femminili per il suo outfit

Molti fan apprezzano il suo stile ma alcuni su Instagram lo criticano

Alessia Marcuzzi, 46 anni, ama mostrare i suoi outfit ai follower che la seguono su Instagram. La bionda conduttrice dell'"Isola dei Famosi" in questo periodo predilige lo stile più androgino, senza rinunciare a un tocco di femminilità. Sul social, infatti, pubblica uno scatto in cui indossa pantaloni dal taglio militare abbinati a una maglia rosa, scarpe bordeaux con il tacco e trench beige. Alessia, insomma, ama combinare capi maschili e femminili. "Io amo combinare i capi maschili e femminili - scrive ai fan Alessia Marcuzzi, commentando il suo look - Con questo outfit ho trovato il match perfetto". Le scelte di stile della bionda della tv dividono i follower. C'è chi apprezza il mix di capi maschili e femminili e chi no: "Stai bene anche con un sacco della spazzatura", commenta un ammiratore, sottolineando che la Marcuzzi con il suo fisico longilineo può permettersi qualsiasi tipo di outfit. Opinione condivisa anche da un'altra utente: "Stai bene con tutto ciò che indossi, credo sia un'eleganza naturale. Sarei curiosa di sapere se c'è un abito con cui non ti senti a tuo agio". "Però troppi colori", scrive invece un'altra follower.

















Le news, le foto e i video di Gossip.it GRATIS sul tuo smartphone Android o sul tuo iPhone/iPad : scarica ora l'app!

Commenti

Per commentare è necessario registrarsi, una volta sola, alla piattaforma Disqus tramite e-mail o profilo social (Facebook, Twitter o Google). Se non è confermato l'indirizzo mail, il commento resterà in attesa di approvazione.

Inserendo un commento, l'utente dichiara di aver letto, compreso e accettato il .

Abilita il javascript per visualizzare i commenti. Powered by Disqus.