Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sono lasciati? Secondo Dagospia, che lancia lo scoop, una vera e propria bomba, il matrimonio sarebbe giunto al capolinea. La bionda conduttrice momento non conferma e non smentisce la rottura con il produttore. L’addio sarebbe avvenuto durante la quarantena.

Alessia Marcuzzi avrebbe detto addio a Paolo Calabresi Marconi una ventina di giorni fa, in pieno lockdown. La separazione sarebbe arrivata dopo cinque anni e mezzo di matrimonio. Il gossip non svela le cause del crack: l’isolamento insieme a causa dell’emergenza sanitaria potrebbe essere stato fatale.

Tutto sembrava filare liscio tra Alessia e Paolo. Lo scorso 20 aprile la bella 47enne aveva fatto gli auguri di compleanno per i 45 anni compiuti al marito condividendo una serie di immagini che la ritraevano sorridente e felice insieme a lui. “Ma come funziona sta storia che noi umani invecchiamo e tu ringiovanisci??? Auguri amore. Ti vogliamo tutti un mondo di bene”, aveva scritto nella sua dedica.

Anche il 17 marzo la Pinella aveva pubblicato uno scatto in cui era nel lettone insieme a l’uomo che diceva di amare alla follia. “Quando usciremo di casa, faremo la gara di baci”, sottolineava.

Il rapporto pareva sereno e solidissimo. A Natale 2019 i due erano partiti con i figli di Alessia, Tommaso, avuto del 2001 da Simone Inzaghi, e Mia, nata nel 2011 dalla relazione con Francesco Facchinetti, alla volta di Dubai, Prima, l’1 dicembre, la Marcuzzi aveva voluto celebrare il quinto anniversario di nozze postando una serie di video e immagini dei suoi incredibili fiori d’arancio a sorpresa celebrati nel 2014 sulle Cotswolds Hills in Inghilterra.

“E’ la prima volta che pubblico per intero tutto il video del mio matrimonio, ma oggi e’ il nostro anniversario e mi sento un po’ romantica.Credo che siano stati i tre giorni più belli e divertenti che io potessi mai desiderare!!!”, aveva svelato ai fan sul social. Niente lasciava presagire un incredibile addio che invece, stando ai rumor, sarebbe arrivato inesorabile e definitivo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/5/2020.