Alessia Marcuzzi può ritenersi fortunata. La conduttrice si trova infatti in Sardegna per la registrazione della nuova edizione di ‘Temptation Island’ e approfittando di un giorno di stop della produzione ha potuto godersi il bellissimo mare dell’isola. Sul social ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono sul bagnasciuga con bikini e occhiali da sole. Accanto alle foto ha scritto: “Day Off”. Ovvero, “giorno di vacanza”.

Forse la 47enne ha potuto godersi un po’ di ore in totale relax perché la produzione del reality di Canale5 sta affrontando un imprevisto che pare abbia costretto anche ad una modifica dei palinsesti. Una delle concorrenti avrebbe infatti scoperto un tradimento del compagno sospettato da tempo e avrebbe abbandonato subito il gioco e spinto gli autori a rivedere i piani. Non è quindi chiaro quando andrà in onda la prima puntata della trasmissione. Forse il 9 settembre, o forse il 16.

Pochi giorni fa Alessia, che è sposata con Paolo Calabresi Marconi, ha fatto sapere di essere una persona che lotta per tenere viva una relazione sentimentale se ci sono i presupposti. “Per me la tentazione è restare uniti, lasciarsi è più facile. Resisto se nel mio rapporto esistono complicità e costruzione, ma se manca qualcosa me ne vado. Sono indipendente: nella vita ho ottenuto tutto con le mie forze, non devo dire grazie a un uomo e non ho mai avuto rapporti di convenienza. Se sto con una persona è per essere più felice”, ha dichiarato intervistata da ‘Chi’.

Scritto da: la Redazione il 4/9/2020.