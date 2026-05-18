Alessia Marcuzzi pazza d’amore per Tiago Schietti: ormai il legame è alla luce del sole, foto

La 53enne è tornata a Roma, ma ha trascorso dolcissimi giorni in Costiera insieme al fidanzato 40enne

In un carosello di immagini, la Pinella si fa vedere insieme all’imprenditore che l’ha conquistata definitivamente

Altro che flirt passeggero. Alessia Marcuzzi sembra completamente pazza d’amore per Tiago Schietti. E adesso non ha più alcuna intenzione di nascondersi. La 53enne pubblica sul social un carosello di foto che racconta la sua ultima settimana tra tennis, amici, viaggi e momenti privati. Ma tra uno scatto e l’altro è impossibile non notare lui: l’imprenditore brasiliano 40enne che ormai appare stabilmente accanto alla conduttrice. Una vera e propria ufficializzazione social, elegantemente soft ma chiarissima, se ce ne fosse stato ancora bisogno.

Alessia Marcuzzi pazza d’amore per Tiago Schietti: ormai il legame è alla luce del sole

Nelle immagini condivise, la Pinella appare raggiante, serena, luminosa. Prima qualche giorno di relax in Costiera Amalfitana insieme a Tiago, tra panorami mozzafiato, cene romantiche e sole mediterraneo. Poi il ritorno a Roma, senza di lui, tornato forse in Brasile. La conduttrice ieri si è concessa anche una serata super al Foro Italico per assistere, dal Centrale, al trionfo di Jannik Sinner agli Internazionali.

La presenza costante di Schietti nel suo quotidiano social fa parlare. Dopo mesi di indiscrezioni, paparazzate e rumor, Alessia sembra finalmente voler vivere questa relazione alla luce del sole. E la complicità tra i due, a giudicare dagli scatti, appare evidente. La scintilla sarebbe scoccata lo scorso gennaio in Brasile, durante il viaggio della Marcuzzi con le amiche nella terra verdeoro. Proprio lì avrebbe conosciuto Tiago e tra i due sarebbe nato immediatamente qualcosa di importante.

La 53enne è tornata a Roma, ma ha trascorso dolcissimi giorni in Costiera insieme al fidanzato 40enne

A metà marzo il settimanale Diva e Donna li aveva già pizzicati insieme a Venezia, tra passeggiate intime e atteggiamenti affettuosi, parlando del primo vero amore della Marcuzzi arrivato quattro anni dopo la fine del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi. E oggi la relazione sembra decisamente consolidata.

In un carosello di immagini, la Pinella si fa vedere insieme all’imprenditore che l’ha conquistata definitivamente

Tiago Schietti, del resto, non è un volto qualunque del jet set brasiliano. Ha origini italiane ed è piuttosto noto in Brasile anche per il suo passato sentimentale: è stato infatti sposato con l’ereditiera ed ex campionessa di equitazione Kika Laffranchi, da cui ha avuto un figlio, Giuseppe. Manager elegante e riservato, oggi Tiago lavora come Direttore Esecutivo di Supernova Capital Gestao de Recursos, importante società di investimenti specializzata nel mercato immobiliare e nel credito aziendale strutturato. Dopo anni vissuti sempre sotto i riflettori tra tv, gossip e relazioni super mediatiche, oggi Alessia sembra aver trovato un equilibrio nuovo accanto a Tiago: il suo sorriso parla da solo.