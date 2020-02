Alessia Marcuzzi ha deciso di schierarsi pubblicamente dalla parte di Elodie Di Patrizi dopo che la cantante ha accusato Marco Masini di averla fatta sentire a disagio dietro le quinte del Festival di Sanremo, dove le avrebbe ripetutamente detto di mangiare di più perché è troppo magra. La conduttrice 47enne sotto a un video postato su Twitter in cui Elodie racconta quanto accaduto durante il Festival tra lei e il collega, ha scritto: “Vero Elodie. Se una donna è formosa e ha qualche kg in più non si può GIUSTAMENTE dire nulla. Se una donna è magra, si può insultare invece come se nulla fosse, spesso usando parole come ANORESSIA. È comunque body shaming, no?”.

Alessia è stata infatti in passato più volte “accusata” della stessa cosa. Le è capitato in diverse occasioni di sentirsi dire che è “troppo magra”. Così ha colto l’occasione al volo per ribadire il concetto: ogni donna ha diritto di sentirsi a suo agio nel proprio corpo al di là del suo peso.

Poi la Marcuzzi ha anche risposto al commento di un utente che le ha scritto di pensare che Elodie, 29 anni, sia “più gnocca” di lei. “E’ più gnocca di te Ale…”, ha fatto sapere un follwer. La bionda romana non ha fatto una piega e gli ha dato ragione: “Di sicuro… è stupenda”.

