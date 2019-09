Ha 46 anni e un fisico invidiabile. Alessia Marcuzzi sa che per mantenersi in forma deve allenarsi, almeno di tanto in tanto. Così durante le pause di lavoro, tra una registrazione e l’altra di ‘Temptation Island Vip’, si dedica alla salute del corpo. Eccola nel resort che la ospita nel sud della Sardegna, che è anche la location del reality di Canale5, mentre fa un po’ di esercizi.

“Mattina libera, faccio sport”, ha scritto la bionda romana sul suo profilo Instagram, in uno scatto che la ritrae vicino a un tappetino e ad alcuni pesi necessari per la sessione di fitness. Sicuramente Alessia ha un buon metabolismo e lei stessa ha più volte spiegato di non fare diete, ma di mangiare di tutto, anche i dolci. Però un po’ di cardio e un po’ di potenziamento dei muscoli le permettono di continuare a sfoggiare una silhouette che farebbe invidia a una ventenne.

Maglia smanicata nera, pantaloncini rosa e scarpe blu (con calzini verdi che spuntano alle caviglie), Alessia prima di iniziare a sudare proprio non resiste al richiamo del selfie. E posta anche dei video nelle Stories.

Scritto da: la Redazione il 12/9/2019.