Alessia Marcuzzi, stare lontana dalla tv le pesa? Le sue parole

Alessia Marcuzzi, come ogni settimana, risponde ai fan. La sua rubrica, Alex in the box, via social è un successo. La conduttrice 49enne non si nega, dice sempre la sua, anche quando si tocca un tasto dolente: stare lontana dalla tv le pesa? La Pinella scopre le sue carte: le sue parole trasudano serenità, essere momentaneamente lontana dal piccolo schermo non le crea alcuna preoccupazione.

“Sono molto serena - spiega Ale ai follower - Lavoro comunque per le mie aziende, Mark Angels e Luce by Alessia Marcuzzi e ho un gruppo di persone fantastiche con me che stimolano ogni giorno la mia creatività! E poi ho più tempo per la mia famiglia, i miei amici e le mie passioni”.

La Marcuzzi ha scelto di mettere la carriera da presentatrice in stand by. Intanto si diverte da imprenditrice e si allena con regolarità: “Pratico yoga un paio di volte la settimana e poi cammino sempre, dovunque, in continuazione”. Il suo fisico è spettacolare.

Alessia via IG Stories svela tutto: anche l’intimo che indossa, un paio di slip rossi. Poi quando le si chiede quale sia il posto più strano dove abbia fatto l’amore, confida: “In aereo”. E sul marito, Paolo Calabresi Marconi, a una fan che le domanda come vada la vita da sposata, rivela, mostrandolo mentre fa le coccole al loro barboncino: “Pensa solo a lui…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/12/2021.