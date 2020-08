Alessia Marcuzzi pronta per Temptation Island: 'Maria De Filippi mi ha detto di indossare i jeans'

Alessia Marcuzzi è pronta per tornare al timone di Temptation Island, non Vip ma ‘Nip’. Il reality prenderà il via il 9 settembre su Canale 5, la conduttrice, che dal 6 ottobre sarà anche alla guida di Le Iene con Nicola Savino su Italia 1, è entusiasta e a Tv Sorrisi e Canzoni, che le regala la cover del settimanale, confida: “Maria De Filippi mi ha detto di indossare i jeans”.

Alessia Marcuzzi è contenta di avere a che fare con coppie non composte da famosi: “Sono molto felice perché sono tornata al mio primo amore con i reality fatti di persone comuni, come quando conducevo il ‘Grande Fratello’. Con Maria De Filippi ne abbiamo parlato a lungo, all’inizio pensavamo di fare un misto di coppie, famose e non famose. Poi però siamo state d’accordo che le persone si riconoscono e si identificano di più in chi somiglia ai vicini di casa, ai colleghi di lavoro. Ed è la forza di questo programma, il motivo per cui piace a tutti, adulti e giovanissimi”.

Temptation Island per la bionda è “terapeutico” anche per chi lo conduce. Il suo look sarà, come anche nella scorsa edizione, quella con i famosi, molto casual. Glielo ha consigliato la De Filippi, che produce il programma con la sua Fascino. “La sera si finisce tardi di girare e sul tronco dove mi appoggio si gela! Ma, al di là degli scherzi, Maria mi ha detto: ‘Ti voglio rigorosa’. E ha ragione, ha colto in pieno: ‘scosciata’ non sarei credibile in un ruolo quasi da ‘psicologa’. Meglio i jeans, mi sono più congeniali”.

La Marcuzzi del resto anche nel quotidiano preferisce uno stile pratico: “Nella vita di tutti i giorni mi piace vestirmi come un maschiaccio. Da sempre, tanto che da bambina mi chiamavano Lady Oscar. E ora rubo dall’armadio di mio marito (Paolo Calabresi Marconi, ndr) camicie e maglioni”.

Temptation è il suo viaggio nell’amore. “A ‘Le iene’ sono esuberante, esplosiva sul palco. Ecco, lì la minigonna si può mettere perché con Nicola Savino abbiamo il compito di dare leggerezza allo show, nel nostro spazio, pur se il programma affronta temi di denuncia anche molto duri, pesanti - spiega la bella 47enne - A ‘Temptation’ invece posso dare sfogo a un lato forse meno conosciuto di me, alle mie doti di ascoltatrice. Mi piace, anche nella vita, quando conosco una coppia nuova, chiedere, curiosare, ascoltare com’è avvenuto il primo incontro…”. Alessia Marcuzzi non vede l’ora di iniziare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/8/2020.