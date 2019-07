Dopo rumour e gossip, ecco la conferma definitiva. Al timone della seconda edizione di Temptation Island Vip 2 ci sarà Alessia Marcuzzi. La 46enne prende il posto di Simona Ventura, che dopo una parentesi di qualche anno a Mediaset sta per tornare in Rai. Alessia è infatti apparsa nel primo promo televisivo della trasmissione, che andrà in onda a settembre.

La clip è stata trasmessa, come già successo lo scorso anno, durante la puntata speciale di ‘Temptation Island’, quella che ci racconta cosa è successo alle coppie un mese dopo essere uscite dallo show estivo più seguito della tv. “E’ nelle separazioni che si capisce la forza con cui si ama. Ha inizio un nuovo viaggio nei sentimenti. Ha inizio una nuova Temptation Island Vip. Ed io non vedo l’ora”, dice Alessia nel promo.

Quello che si sa al momento sul programma è che durerà più della prima edizione, le puntate saranno infatti sei e non quattro. Per quanto riguarda il cast, sembra ormai certa la partecipazione di Nathalie Caldonazzo con il compagno Andrea Ippoliti, ma nei prossimi giorni saranno annunciate anche le altre coppie.

Scritto da: la Redazione il 31/7/2019.