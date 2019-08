Alessia Marcuzzi conduttrice di Temptation Island Vip: 'Elettrizzata, sono fan del programma'

Alessia Marcuzzi parla per la prima volta da conduttrice della seconda edizione diTemptation Island Vip. E’ ‘elettrizzata’ dalla nuova avventura televisiva, è da sempre una fan del programma e ora potrà viverlo in prima persona, lo confessa a Uomini e Donne Magazine.

“Sono prontissima, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova”, svela Alessia Marcuzzi. Temptation Island Vip nella prima edizione, con al timone Simona Ventura, ha fatto boom con lo share, la bionda 46enne si aspetta di bissare il successo. Intanto ha i suoi buoni propositi: “Spero di fare un bel lavoro di squadra con un bel gruppo e di trovare delle persone con cui condividere dei momenti molto privati e delle emozioni”.

E’ un’ammiratrice del reality firmato da Maria De Filippi, anche dell’edizione ‘Nip’: “Sono una fan del programma e per questo sono ancora più contenta di vivere la trasmissione in prima persona”.

La presentatrice non si sbottona sulle coppie concorrenti che metteranno alla prova il loro amore in Sardegna, ma rivela che le piacciono molto e non aspetta altro che vederle all’interno del meccanismo della trasmissione. Prima di mettersi al lavoro la Pinella partirà con i suoi figli per gli States: “Un viaggio on the road in America”. Poi si darà il via alle registrazioni di Temptation Island Vip.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/8/2019.