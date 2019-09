Alessia Marcuzzi a Temptation Island Vip sceglie uno stile informale e country chic, ma i suoi look non piacciono a moltissimi e arriva una pioggia di critiche sui social per la conduttrice 46enne: i suoi outfit non convincono.

Le mise di Alessia Marcuzzi a Temptation Island Vip sono tutte firmate Etro. La Pinella per il reality indossa vari capi: opta per pantaloni a zampa, camicie paisley, maxi collane, foulard. Per lei ci sono pure gilet colorati, tute con maniche a sbuffo, shorts portati con maxi cinture, tutti abiti che riprendono il mood degli anni ’70. La presentatrice, però, non fa centro. In tanti apprezzano lo stile, ma sono altrettanti quelli che storcono il naso.

Il completo in stile ‘pirata’, i jeans eccessivamente ampi per molti utenti dei social non valorizzano i fisico di Alessia Marcuzzi. I suoi look a Temptation Island Vip fanno inorridire alcuni che ironizzano feroci, quasi a urlarle contro: “Ma come ti vesti?”.

“Ma perché ora la Marcuzzi sta vestita come mia nonna quando va a messa e fa fresco e si mette la sciarpa?”, scrive Sarah. “Ma come è vestita la Marcuzzi?!”, sottolinea Alessandra. “Anche noi Marcuzzi ti vorremmo abbracciare per come sei vestita”, ironizza Wanda.

E ancora: “La Marcuzzi è vestita da Barbie Caritas?”, si legge ancora su Twitter. Qualcuno la paragona a Jack Sparrow, deridendola. La bionda 46enne però sul suo profilo elogia i look, lei si piace così.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/9/2019.