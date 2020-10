Alessia Marcuzzi torna a 'Le Iene’: subito gambe in vista

Sono tornate ‘Le Iene’: lo scorso martedì sera la trasmissione di Italia1, una delle più amate della rete, è andata in onda dagli studi milanesi. Alla conduzione ancora una volta Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. La conduttrice, che ha 47 anni (ne compirà 48 tra circa un mese), è apparsa in splendida forma e per la prima puntata ha scelto un look giallo ocra con gambe in vista. Gli arti inferiori sono una delle parti del suo corpo che la bionda romana ama di più, nonostante lei stessa abbia ammesso siano un po’ “storte”.

La Marcuzzi è stata felicissima di tornare alla conduzione con Savino, uno dei colleghi con cui ama di più lavorare. Sul social, pubblicando una foto insieme a lui, ha scritto: “Friendship since 1995”. Poi ha aggiunto in un hastag le parole “lucky girl”, ovvero “ragazza fortunata”. Il riferimento ovviamente è al fatto di poter contare sul supporto di Nicola.

La trasmissione è andata piuttosto bene, tenendo incollati al teleschermo 1.658.000 spettatori e portandosi a casa oltre il 10% di share.

Recentemente Alessia ha rivelato di aver vissuto un periodo di crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi la scorsa primavera. Avevano iniziato a circolare indiscrezioni secondo cui lei lo avrebbe tradito con Stefano De Martino. Cosa che invece ha assolutamente smentito. “Abbiamo avuto il nostro momento difficile durante la quarantena. Abbiamo passato attimi un po’ particolari. Nulla di eclatante, però. Paolo è andato a dormire per qualche giorno dalla nonna, che vive vicino casa. Quando ho letto la notizia, entrambi siamo rimasti sconvolti”, ha spiegato riferendosi al pettegolezzo che l’ha vista protagonista con l’ex marito di Belen.

Ad ogni modo oggi con Paolo va alla grande. “Comunque ora siamo sereni”, ha poi aggiunto.

