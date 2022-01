Alessia Marcuzzi ci ha ripensato e torna a Mediaset? Parla lei

Alessia Marcuzzi, dopo l’addio dello scorso giugno, torna a Mediaset? Da giorni i rumor riguardanti la conduttrice 49enne si fanno via, via più insistenti: parlano di ‘perdono’ dei vertici dell’azienda di Cologno Monzese, che male aveva digerito la scelta della Pinella di andare via, e un successivo ripensamento della bionda. Ora, però, parla lei e dice la sua: affida la sua dichiarazione al web. Nelle IG Stories sottolinea: “Sto bene dove sto”.

Alessia Marcuzzi smentisce il ritorno a Mediaset. “Leggo di un mio ritorno in tv ma il mio pensiero non è cambiato e sto bene dove sto”, fa sapere la presentatrice, che in questo periodo è tornata a occuparsi a tempo pieno della sua famiglia e dei suoi brand, quello legato alle borse e l’altro, legato alla sua linea beauty.

La Marcuzzi per replicare alle voci che la vorrebbero nuovamente a Mediaset, pubblica un video dello scorso autunno in cui, rispondendo ai follower che avrebbero desiderato vederla in tv, diceva: “Tornerò quando sarò pronta”. Accompagna il breve filmato con le sue dichiarazioni: “Era il 16 novembre quando rispondevo a questa vostra domanda. Ecco, ci tengo a dirvi (perché leggo di un mio ritorno in tv) che il mio pensiero non è cambiato e che sto ancora bene dove sto. Mi mancate sempre tanto”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/1/2022.