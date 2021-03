Alessia Marcuzzi, tutorial di beauty routine con la Littizzetto in diretta tv

Alessia Marcuzzi arriva a sorpresa a Che tempo che fa, su Rai Tre, invitata da Luciana Littizzetto, con Fabio Fazio ignaro che rimane visibilmente spiazzato. La conduttrice 48enne, in abbigliamento casual total black, con indosso maglione largo e jeans e sotto sandali con i tacchi, è raggiante. Con la comica ironizza molto sulla nuova pubblicità ‘no gender’ della crema corpo del suo brand di bellezza, Luce, dove campeggiano i ‘lati b’ di uomini e donne indistintamente. Poi in diretta tv si lancia in un tutorial di beauty routine per insegnare a Lucianina come prendersi cura di sé.

Alessia, sorridente, spigliata, assolutamente irresistibile, fa dell’autoironia la sua arma migliore. Sottolinea che nelle sue attività imprenditoriali l’80% del personale sono donne. Ne è fiera. Poi quando la Littizzetto l’accusa bonariamente di essere ossessionata dal popò e mostra una delle foto social più provocanti della bionda, in cui è a carponi su un tavolo, ride divertita e imita la posa senza alcun problema. Fazio, nella sua incursione momentanea in studio, apprezza e la invita ad andare quando vuole da lui in tv per ripeterla.

La gustosa intervista prosegue tra battute e divertimento. La Marcuzzi sta al gioco, anche quando la Littizzetto affonda. Luciana, però, è interessata a come migliorare il suo volto e così sprona Alessia a regalarle un tutorial di beauty routine.

La presentatrice non si tira indietro, anzi. Ha tutto l’occorrente per accontentare l’amica. Lega i capelli con l’elastico, invita la comica a fare altrettanto. Indossa subito una fascia, che Luciana mette in modo in po’ diverso, e via!

“Fatelo anche voi a casa e taggate”, dice la Marcuzzi al pubblico davanti la tv. Poi, rivolgendosi alla Littizzetto, continua: “Prendi il siero, due o tre goccine, e comincia dal basso del volto, mandando tutto su”. Con del movimenti veloci, si picchietta il volto: “Devi fare un piccolo massaggio, anche dandoti dei pizzicotti e manda tutto su, perché non deve scendere giù. Anche il collo, anche il mio è pieno di rughe”.

Alessia passa alla parte superiore: “Poi fai occhi di gatto e prima di uscire, una cosa importantissima, datti dei grandi pizzicotti sulle guance, schiaffeggiati”. Il tutorial arriva al termine. Alessia Marcuzzi esclama: “Mi fate fare di tutto!”. Fabio Fazio e Luciana la ringraziano per la sua disponibilità. E’ stato tutto istruttivo ma assolutamente esilarante.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/3/2021.