Proseguono le vacanze in montagna di Alessia Marcuzzi. La conduttrice ogni anno, puntualissima, arriva in Alto Adige per trascorrere qualche giorno al fresco d’estate. La 47enne ama in particolar modo San Cassiano, una località in Val Badia, una delle valli più belle delle Dolomiti. Ormai qui si sente di casa e ha anche costruito delle amicizie. Pubblicando una serie di foto che la ritraggono in compagnia dei suoi cari sulle Alpi, la bionda romana ha scritto: “Vengo a San Cassiano in Alta Badia da quando Tommaso aveva 4 mesi. Ogni volta che torno qui mi sento a casa... ritrovo amici, luoghi e scenari che mi trasmettono energia e un grande senso di libertà”.

Stavolta con Alessia ci sono anche i genitori, papà Eugenio e mamma Antonietta. Tra passeggiate, cene al ristorante e anche giri in elicottero per osservare il panorama dall’alto, il gruppo si sta molto divertendo. Dalle foto si può notare anche come Alessia e il marito Paolo Calabresi Marconi sia in piena sintonia, a dispetto dei gossip che negli ultimi mesi sono circolati sul loro amore (che secondo qualcuno sarebbe stato in crisi).

Ci sono ovviamente anche Mia, 8 anni, frutto della relazione con Francesco Facchinetti, e Tommaso Inzaghi, avuto insieme a Simone Inzaghi, attuale allenatore della Lazio. Il 19enne ha portato con sé anche la fidanzatina.

Scritto da: il 18/8/2020.