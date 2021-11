Alessia Marcuzzi rivela la sua collezione di vibratori nascosti nell'armadio: le immagini

Alessia Marcuzzi inaugura la sua rubrica social, condivisa nelle IG Stories, Alex in the box, svelando particolari piccanti che riguardano la sua intimità. La bionda conduttrice, momentaneamente disoccupata in tv, rivela la sua collezioni di vibratori nascosti nell’armadio di casa a Roma. La Pinella apre i suoi cassetti segreti e li fa vedere ai follower: le immagini mostrano i sex toys, ne ha moltissimi.

Alessia non si nasconde. Ha deciso di mettersi a nudo con i fan. Poche ore prima, mostrandosi davanti al pc in versione intellettuale, con gli occhiali da vista, sempre sensuale e conturbante, la 49enne aveva scritto: “Da oggi, ogni martedì alle 21.00 vorrei provare a fare una cosa divertente con voi qui su IG: aprirò dalla mattina sulle mie storie una Box Domande, dove potrete chiedermi tutto ciò che volete. Chiacchiere e consigli di stile, di amore, di lavoro, di bellezza, di caz*ate…tutto! E quando dico tutto è tutto”.

La promessa è mantenuta. Alessia Marcuzzi nella sua rubrica risponde a ogni quesito le venga posto, anche quello sui vibratori.

“Vibratori: pro o contro?”, le domandano. E lei replica mostrando gli oggetti per procurarsi piacere e raggiungere l’orgasmo, da soli o con il proprio partner. “Zitti - dice con il dito sulla bocca - Vi porto nel mio ‘arsenale’”. E così li fa vedere a tutti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/11/2021.