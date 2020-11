Chi si rivede! Alessia Merz in tv: 'Ecco perché ho lasciato il mondo dello spettacolo'

Alessia Merz dopo molti anni è di nuovo protagonista in tv. Ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, l’ex stella di Non è la Rai ed ex velina di Striscia la notizia spiega la ragione per cui ha abbandonato il mondo dello showbiz: “Ecco perché ho lasciato il mondo dello spettacolo”.

Bella e solare, 46 anni splendidamente portati, Alessia Merz ha ancora il volto di una ragazzina e gli occhi luminosi che l’hanno sempre resa bellissima e speciale. Sposata felicemente con Fabio Bazzani, ex calciatore, mamma di due figli, Niccolò, 14 anni appena compiuti, e Martina 12 anni e mezzo, a Carmelita che le domanda perché si sia allontanata dai riflettori rivela: “La scelta di allontanarmi dallo spettacolo è stata spontanea. Ho sempre detto che avrei preferito occuparmi personalmente dei miei figli e così ho fatto, non ho avuto problemi a rinunciare allo spettacolo e ai social”.

Sull’amore non ha dubbi, ha fatto la scelta giusta: “Con Fabio, dopo pochissimo tempo dal nostro primo incontro ci siamo sposati – ha rivelato – è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Una sera lui in macchina mi ha detto: ‘Perché non ci sposiamo?', e io ho detto subito sì”.

La Merz ricorda pure gli anni in cui a Non è la Rai era in competizione ogni giorno con tutte le altre ragazze della trasmissione, divenute in pochissimo tempo veri idoli per le teenager.: “Io la chiamo selezione naturale. Se non avevi una grande autostima non sopravvivevi”.

E rivela: “Il primo giorno mi stavo sedendo in prima fila, pensando che ogni posto fosse uguale, mi hanno tolto la sedia sotto al sedere. Sono quasi caduta. Poi quando ti facevano il contratto in esclusiva, ti davano tutto. Ci ho messo due mesi ad arrivarci. Più delle ragazze, a sgomitare erano i genitori che litigavano per le inquadrature delle figlie. Io pensavo: meno male che mia madre sta a Trento e io sto qui da sola”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/11/2020.