Alessia Merz torna in tv da Caterina Balivo a 'Vieni da me'

Alessia Merz torna in tv ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me” su Rai Uno. A 45 anni l’ex volto di “Non è la Rai” e velina da sogno è ancora bellissima davanti le telecamere dice: “L'abbinamento velina-calciatore, l'ho inventato io! A quei tempi, stavo insieme a Giampiero Maini che non è mio marito. E anche Cristina Quaranta era fidanzata con un calciatore, con uno della Roma. Il binomio velina-calciatore, l'abbiamo inventato noi!”. Poi parla del marito, anche lui ex calciatore, Fabio Bazzani.

Sono sposati da 15 anni. Alessia Merz con Fabio Bazzani ha trovato il vero amore. “E' stato un colpo di fulmine. Il giorno dopo, già ci cercavamo. Ci siamo conosciuti nel 2004, ci siamo sposati nel 2005 e nel 2006, è nato Niccolò”, racconta.

Poi Alessia Merz aggiunge: "Ci presentò Simona Ventura che, all'epoca, stava con Stefano Bettarini, compagno di squadra nella Sampdoria di mio marito. Non abbiamo perso tempo: Niccolò è nato nel 2006, Martina nel 2008. Poi ci siamo fermati, altrimenti facevo anche i gemelli! Ci pensa mia sorella a farli: sta aspettando il quinto!".

Alessia in tv svela un clamoroso aneddoto riguardante Jolly Blu, il film degli 883: in questa pellicola la bella showgirl soffiò il posto a una ancora quasi sconosciuta Angelina Jolie. “E' successo anche questo! E' vero! Stefano Salvati, per il film degli 883, decise di scegliere me al posto di Angelina Jolie dei primi tempi! Non lo so, forse aveva sbattuto la testa! Però, è un grande orgoglio. All'epoca, ero più famosa di lei, sì, dopo Non è la Rai, avevo fatto anche la velina…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/12/2019.