Alessia Prete e Matteo Gentili sono nuovamente la coppia. Ora il ritorno di fiamma è ufficiale. La 23enne, a Londra per imparare l’inglese alla perfezione, in occasione del compleanno del calciatore, che ha compiuto 30 anni, nelle sue IG Stories condivide un post in cui esprime tutto il suo amore per lui. Parole inequivocabili e che non lasciano spazio a dubbi.

Il ritorno di fiamma tra i vip è il nuovo trend dell’estate 2019, ne sono protagonisti anche Alessia Prete e Matteo Gentili. I due si erano innamorati nella casa del Grande Fratello 15, a febbraio scorso si erano detti addio, mandandosi anche qualche frecciatina sul social. Ora stanno di nuovo insieme: è ufficiale.

“Mi sono domandata tante volte: perché ancora tu, ancora io, ancora noi - scrive Alessia Prete su Instagram - Dopo questi mesi di vita reale solo io e te, mi sono risposta così: ‘Perché siamo diversi dal resto’. Lo dico anche sembrando presuntuosa, ma non mi interessa. Bene o male è così. Siamo diversi! Io di questo ne sono orgogliosa tanto da dirlo qui, fuori dai denti. E non mi interessa cosa ci riserverà il futuro, a prescindere da noi, io ti auguro di coltivare sempre le cose più belle che hai, come: l’innocenza, l’ingenuità e la spontaneità che fanno di te quella persona ‘diversa’. Ma tanto simile a me. Happy birthday to U. Kisses from London”.

La mora completa il suo post con un’immagine che la ritrae felicemente vicina a Matteo, il suo principe azzurro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/8/2019.