Alessia Ventura a 41 anni fa il suo primo tatuaggio: ecco perché

A 41 anni Alessia Ventura ha deciso di fare il suo primo tatuaggio. La showgirl, che ha una lunga esperienza televisiva (ha iniziato come Letterina di ‘Passaparola’ nel 2001), si è decisa a compiere questo passo per via del grande amore che prova per sua figlia Ginevra, nata nell’aprile dello scorso anno. E’ infatti il suo nome che si è fatta incidere sull’avanbraccio sinistro. Pubblicando su Instagram una foto in cui si vede il tattoo completato, ha scritto: “Il mio primo tatuaggio”.

VIDEO

L’opera è stata eseguita a Ragusa, in Sicilia, la terra natale del compagno di Alessia (che invece è di Torino) e papà della bimba, Gabriele Schembari. Quest’ultimo ha inoltre voluto farsi incidere sulla pelle lo stesso identico tatuaggio, come si vede in un video condiviso sempre dalla Ventura sul social.

L’amore tra Alessia e Gabriele, che non si sono ancora sposati, dura ormai da circa 3 anni. I due sono usciti allo scoperto ufficializzando la relazione nell’estate del 2019.

Scritto da: la Redazione il 31/1/2022.