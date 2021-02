Alessia Ventura, dolce attesa col compagno: svelato il sesso del bebè

Alessia Ventura si gode la sua dolce attesa accanto all’adorato compagno, Gabriele Schembari, ex calciatore nato a Ragusa a cui è legata dall’estate 2019. La showgirl 40enne è al settimo mese di gravidanza e non vede l’ora di poter tenere stretto tra le braccia il suo bebè, di cui è finalmente stato svelato il sesso: sarà una bambina.

La bella mora, legata in passato per ben cinque anni a Pippo Inzaghi, condivide con i fan sul social una tenera foto in cui è insieme all’uomo che ama. I due sono sul divano di casa, Gabriele la tiene stretta a sé, dolcemente avvinghiato al suo pancione. Alessia Ventura nel rispondere ai commenti dei fan, a cui piace moltissimo l’immagine condivisa, svela pure il sesso del suo bebè: il fiocco della cicogna è rosa.

Un’amica le scrive: “Manca poco?”. Alessia risponde: “Più di due mesi”. “Sarà bellissima come te”, replica ancora l’intima della Ventura. Biagio, legato pure lui alla bella modella e conduttrice tv, sottolinea: “La mia nipotina”. Alessia replica: "Zio Biagio preparati”. Cugina di Luca Argentero, Alessia Ventura risponde anche all’attore, regalandogli tante emoticon con i cuori rossi. I due sono molto legati e si vogliono un gran bene.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/2/2021.