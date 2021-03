Alessia Ventura tra 4 settimane mamma svela il nome della figlia: ecco come si chiamerà

Alessia Ventura tra meno di quatto settimane sarà per la prima volta mamma. L’entusiasmo alle stelle, la showgirl 40enne in tv, ospite di Detto Fatto, mostra il pancione esagerato con grande orgoglio. A Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian la bella mora svela pure il nome della figlia: la piccola che verrà alla luce si chiamerà Ginevra.

“Alessia e io abbiamo iniziato insieme a 14 anni, ci chiamavano ‘le sorelline’. L’unica cosa che lei aveva il seno e io niente…”, confida Bianca divertita. Poi, insieme al suo opinionista, domanda ad Alessia come si senta ora che il suo progetto di vita è diventato realtà.

“Ho trovato l’amore con la A maiuscola e abbiamo iniziato quest’avventura, appena l’abbiamo desiderata, è arrivata subito. Tra meno di 4 settimane nascerà. Si chiamerà Ginevra”, rivela la Ventura

“E’ quello che desideravo da una vita, ho un grande istinto materno, anche con mia sorella che ha sei anni meno di me, questo desiderio lo sentivo molto forte. Altri desideri? Sì, magari un giorno mi sposerò…”, aggiunge. Con Gabriele Schembari, ex calciatore nato a Ragusa a cui è legata dall’estate 2019, è al settimo cielo.

Jonathan le domanda se dopo desidererebbe pure la seconda cicogna. “Altri figli? Io ne farei anche due o tre. Gabriele ha già un figlio di 11 anni, quindi vediamo, non vorrei spaventarlo”, chiarisce l’ex fidanzata di Pippo Inzaghi.

Poi a proposito del suo futuro in tv precisa: “Il mio lavoro rimane importante, vorrei continuare a farlo, appena arriverà la bambina, però, mi prenderò del tempo per coccolarla da mamma. Quello che desidero per Ginevra è abituarla a viaggiare e a stare con altra gente”. Prima di salutare tutti, Alessia regala una altra notizia inattesa: “Presto mi trasferirò in Sicilia, che è bellissima”. Lascerà Torino e seguirà il suo amore sull’isola.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/3/2021.