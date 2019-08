La storia con Pippo Inzaghi è ormai da tempo acqua passata. Alessia Ventura dopo un lungo periodo trascorso da sola ha finalmente un nuovo amore e ha deciso di presentarlo a quanti la seguono su Instagram: la showgirl 39enne esce infatti allo scoperto con il nuovo fidanzato e lo fa condividendo sul social uno scatto che li mostra mentre si scambiano un tenero bacio sulle labbra. Nella didascalia Alessia si limita a mettere un cuoricino rosso. Un'emoticon che, però, dice più di mille parole.

Al momento non si hanno molte informazioni sul fidanzato di Alessia. Il suo nome è Gabriele, ha un profilo social privato dove pubblica alcuni scatti della romantica vacanza trascorsa insieme alla Ventura ma di sé non racconta molto. Una cosa è certa, è riuscito a far breccia nel cuore dell'ex letterina e insieme formano una coppia bellissima.

Una coppia che piace ai colleghi del volto noto della tv: "Che bello vederti innamorata", scrive sul profilo Instagram di Alessia Adriana Volpe. Commenta con un "Che belli" Caterina Balivo. "Bello L'Amore quello vostro è da A maiuscola", sono invece le parole di Patrizia Pellegrino.









Scritto da: Francesca Romana Domenici il 26/8/2019.