Alessia Ventura ha partorito! E’ nata Ginevra

Finalmente è venuta al mondo: Ginevra è nata oggi, poco dopo la mezzanotte. Ad annunciarlo è stata, orgogliosissima, Alessia Ventura, diventata mamma per la prima volta a 41 anni. L’ex Letterina di ‘Passaparola’ ha pubblicato su Instagram una foto della neonata che stringe un dito della sua mano e un altro dito della mano del suo papà. “Il 27.04.2021 a 00.16 è nata la nostra cucciola”, ha scritto la piemontese accanto all’immagine. “Benvenuta al mondo Amore mio!! Siamo pazzi di te Ginevra. L’emozione più bella della nostra vita!”, ha poi aggiunto.

L’annuncio della gravidanza era stato dato lo scorso 1 gennaio, sempre via social. Il papà della bimba è Gabriele Schembari, un ex calciatore di origini siciliane. Alessia è legata sentimentalmente a lui da circa due anni, ma in poco tempo i due hanno costruito un rapporto molto solido. Ospite di ‘Detto Fatto’ alla fine di marzo, Alessia aveva spiegato: “Ho trovato l’amore con la A maiuscola e abbiamo iniziato quest’avventura, appena l’abbiamo desiderata, è arrivata subito. Tra meno di 4 settimane nascerà. Si chiamerà Ginevra”.

VIDEO

Tra i primi a fare gli auguri ad Alessia, che tra l’altro è la cugina di Luca Argentero, e Gabriele per l’arrivo della bimba, tantissimi volti noti dello spettacolo. Tra gli altri anche Francesco Totti, marito di Ilary Blasi, che è una delle più care amiche di Alessia. Poi Costanza Caracciolo, Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo, Cecilia Capriotti e Francesco Oppini.

Scritto da: la Redazione il 27/4/2021.