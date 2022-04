Alessia Ventura, per il primo compleanno da mamma arriva la festa a sorpresa del compagno: foto

Alessia Ventura rimane a bocca aperta: per il suo primo compleanno da mamma il compagno, Gabriele Schembari, le organizza una festa a sorpresa emozionante. In un ristorante a Ragusa, I Cortili Bistrot del Poggio, l’ex calciatore, che ora ha una società di noleggio auto in Sicilia, riunisce tutti, amici e parenti, per il party dell’ex Letterina di Passaparola.

Alessia, convinta di andare a godersi una cena romantica con Gabriele, a cui è legata dal 2019, entra nel locale e trova una folla di persone a cui vuole bene ad attenderla. Tutti le cantano ‘tanti auguri a te’: lei si commuove.

La mora è felice, lo scorso 27 aprile è nata la sua prima figlia, Ginevra, la secondogenita di Schembari, già padre di un bambino avuto da una precedente relazione, Tommaso. Alessia è molto legata al ragazzino, con cui ha instaurato un bellissimo rapporto.

Poco prima del compleanno della sua dolce bambina, la showgirl spegne le candeline per i 42 anni. Riceve bellissime rose rosse da Gabriele in segno del suo amore per lei e una festa che le riempie il cuore di gioia. Questo 10 aprile, domenica delle Palme, è davvero indimenticabile.

“Grazie al mio Amore e ai miei amici che hanno reso speciale questa serata!! Una bellissima sorpresa. E grazie anche a tutti voi per gli auguri!”, scrive sul social, dove condivide alcune foto della festa.

In quelle davanti alla magnifica torta a forma di numero l'ex fidanzata di Pippo Inzaghi è stretta al compagno e lo bacia: è il suo amore con la A maiuscola, come ha più volte detto lei stessa, sia sul social che nelle interviste in tv.

