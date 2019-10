Alessio Boni non sta più nella pelle. Il popolare attore, protagonista di tante fiction tv tra cui ‘La strada di casa 2’, sta per diventare papà per la prima volta a 53 anni. Era da tanto tempo che aveva un forte desiderio di paternità, ma la cicogna non voleva saperne di spiccare il volo. Poi la lieta novella. “Nascerà a marzo”, ha fatto sapere a ‘Oggi’. Però non conosce ancora il genere del nascituro: “No, ci vuole ancora un pochino”. “Ultimamente avevo smesso di ripetere nelle interviste che volevo un figlio per scaramanzia. Perché più me lo auguravo e più non succedeva niente. Alla fine sono stato zitto ed ecco che è arrivato”, ha spiegato al magazine.

A regalargli la gioia di un figlio, o di una figlia, sarà la compagna Nina Verdelli, giornalista e ‘figlia d’arte’, visto che suo padre è Claudio Verdelli, direttore dell’importantissimo quotidiano ‘La Repubblica’, e sua madre Cipriana Dall’Orto, ex condirettrice di ‘Donna Moderna’. Lei ha 18 anni meno di lui, ma questo non è un problema. Boni non è neppure spaventato dall’idea di mettere al mondo un figlio non essendo più giovanissimo: “Assolutamente no! Io non vedo l’ora di ‘conoscerlo’, sono felice!”.

Al settimanale Alessio ha anche spiegato di non avere bisogno di mettere la fede al dito della compagna per sentirsi pienamente parte di una famiglia. “La famiglia nasce con l'unione di due persone e il pargolo che arriva. Il matrimonio è un contratto. Lei ha bisogno di un contratto per l'amore? Io no, non ne ho bisogno. E la mia compagna neanche, altrimenti non starebbe con me. Inoltre i figli delle coppie non sposate hanno ormai gli stessi diritti di quelli nati nel matrimonio, quindi non c'è motivo”, ha fatto sapere.

