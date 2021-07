Alessio Boni papà bis a 55 anni: annuncio della compagna, foto col pancione

Alessio Boni a 55 anni, compiuti lo scorso 4 luglio, sarà papà bis. A sorpresa sul social arriva l’annuncio della compagna: Nina Verdelli posta una foto in bikini e scopre per la prima volta il pancione che rivela la seconda gravidanza. La giornalista 37enne, figlia di Carlo Verdelli e Cipriana Dall’Orto, rispettivamente direttore di Sette, Gazzetta dello Sport e Vanity Fair e direttrice di Donna Moderna, e l’attore, legati dal 2015, sono già genitori di Lorenzo, nato il 20 marzo 2020.

Nina è al settimo cielo, in splendida forma, nell’immagine condivisa su Instagram mostra il ventre prominente per la gestazione. In braccio tiene il suo adorato primogenito. “My boy(s)”, scrive, svelando così anche il sesso del bebè che nascerà: un altro maschietto.

Alessio Boni è al settimo cielo. La cicogna sta per tornare a bussare al suo portone. L’artista, interprete di numerose fiction di successo, come “La compagnia del Cigno”, ha sempre desiderato una famiglia numerosa e ora il suo sogno prende forma e si tramuta in realtà: Nina è la donna che gli ha donato grande serenità e una gioia incontenibile nel cuore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/7/2021.