Alessio Boni papà per la prima volta a 53 anni: è nato Lorenzo

Alessio Boni è diventato papà per la prima volta a 53 anni: è nato il piccolo Lorenzo. La compagna dell’attore, Nina Verdelli, giornalista e scrittrice più giovane dell’artista di 19 anni, ha partorito, come svela Chi sul suo account social.

Nina Verdelli, figlia di Claudio Verdelli, direttore dell’importantissimo quotidiano La Repubblica, e di Cipriana Dall’Orto, ex condirettrice di Donna Moderna, ha dato alla luce il suo maschietto in piena emergenza Coronavirus, tutto è andato fortunatamente per il meglio.

Alessio Boni aveva confessato la gioia di diventare papà nei mesi scorsi, annunciando la gravidanza della compagna. Sull’avere il primo figlio non più giovanissimo, aveva detto: “Non c’è un’età per diventarlo: padri si è, o non lo si è, indipendentemente dall’avere o meno dei figli. Certo, quando penso a quel fagiolino che cresce nella pancia di Nina io mi commuovo”.

Riguardo alle possibili nozze con Nina aveva precisato: “Matrimonio? Io non credo che il nostro amore abbia bisogno di questo. È talmente forte, pieno, vivo, che non ha bisogno di niente. È più potente di qualsiasi contratto. Anche Nina non ne ha necessità, la pensa come me. Ma se me lo chiedesse, se a lei facesse piacere, la sposerei”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/3/2020.