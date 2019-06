Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati. La coppia nata a "Uomini e Donne" (la scelta ha avuto luogo a fine maggio) conferma la rottura dopo le insistenti voci dei giorni scorsi e la notiza dell'addio data precedentemente anche da Raffaella Mennoia, autrice del programma. Visto l'addio lampo, qualcuno ha sussurrato che dietro alla storia d'amore non ci si sia stato altro che la volontà di apparire. I due diretti interessati, però, smentiscono.

Confermano la rottura Angela Nasti, 19 anni, e Alessio Campoli, 24. Dopo poco più di quindici giorni la relazione sbocciata negli studi di "Uomini è Donne" è già naufragata. "E' stata una decisione condivisa, tra l'altro... Non ci sono buoni e cattivi, siamo in buoni rapporti e mi chiedo perché affrontare questa situazione partendo in quarta e sparando cattiverie. Affrontate questo 'dramma' con la stessa serenità con cui lo stiamo facendo noi". Le parole di Angela che dopo la rottura con Alessio è stata criticata sui social. La ragazza ha detto inoltre di non essere innamorata e che non ha voluto fingere.

VIDEO

Ma è lo stesso Campoli a difendere la Nasti: "(...) Angela non voleva far soffrire nessuno - scrive il ragazzo su Instagram - e io oggi spezzo una lancia a favore di questa persona perché mi ha parlato in maniera chiara quando ci siamo trovati di fronte al problema! Di paure e dubbi, di paranoie, ne ho avute tante e lei lo sa, probabilmente chiudendola così velocemente si sono solo fatte più forti, ma comunque a me piace pensare con la mia parte più forte che tutto ciò che è stato sia stato vero e genuino perché il mio cuore mi ha portato a vivere questi 4 mesi che rivivrei mille volte come li ho vissuti e sempre con la stessa persona! La mia coscienza è pulita da sempre e non mi serve buttare fango sopra agli altri soprattutto non porto rancore a nessuno e non sputo nel piatto dove ho mangiato. Quindi non vi aspettate queste cose da me, voglio tanto bene ad Angela nonostante come sia andata perché per me è una persona importante e lo sarà sempre!".