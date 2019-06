Angela Nasti, 19 anni, mercoledì 29 maggio ha scelto Alessio Campoli durante la diretta di "Uomini e Donne" in onda su Canale 5. Una nuova coppia si è formata all'interno della trasmissione condotta da Maria De Filippi ma pochi giorni dopo sono iniziate a circolare voci su un presunto addio. Voci che però sono state messe a tacere da Alessio: nessuna rottura con la sorella minore della nota influencer Chiara Nasti.

A fomentare il gossip sull'addio è stata la repentina partenza di Angela Nasti. La ragazza a pochi giorni dalla scelta è volata a Ibiza senza il nuovo fidanzato.

Alessio Campoli però ha rassicurato i fan con una serie di stories condivise su Instagram: nessuna rottura, Angela è semplicemente partita per una vacanza in famiglia con i genitori e la sorella.

"Ragazze sto facendo questo video per un motivo - ha esordito Alessio Campoli - E’ da una settimana che sto leggendo una serie di notizie che stanno uscendo da pagine di gossip e quant’altro e non so sulla base di cosa. Fin lì la cosa non mi tocca perché ognuno svolge il suo lavoro come meglio crede, assolutamente. Sto facendo questo video per lo più per le persone che ci stanno scrivendo (...) Tra me e Angela non è successo assolutamente niente, non ci siamo né lasciati né tanto meno abbiamo litigato. Sta succedendo la cosa più semplice del mondo: è in vacanza con la sua famiglia, tornerà quando tornerà, io sono a Roma, scenderò quando scenderò. Detto questo spero che il cerchio di questa settimana si chiuda e di aver eliminato ogni vostro dubbio".