Alex Baroni, morta la mamma colpita da Coronavirus

E’ morta la mamma di Alex Baroni. Marina Marcelletti è una delle tantissime vittime del Coronavirus. E’ stata la nipote della donna, Valeria Frasca, a dare notizia della morte dell’adorata zia, madre del compianto cantante scomparso nel 2002, con un tenerissimo e addolorato messaggio su Facebook.

"Finora solo numeri. Li leggi, e forse l’istinto alla vita ti fa pensare che quella cosa non ti toccherà mai. Aveva una treccia lunghissima ed era la donna più solare e positiva che io abbia mai conosciuto - scrive la nipote - Perse un figlio tanti anni fa, qualcuno di voi forse lo ricorderà, faceva il cantante. Il suo nome era Alex Baroni".

Valeria poi ricorda con amore la sua cara zia: “Dopo quella tragedia Marina per combattere il dolore si mise a correre, a correre chilometri, una runner si direbbe oggi, e a viaggiare viaggiare ovunque, sempre sempre in movimento”.

“Marina ha preso il Coronavirus e stanotte ha raggiunto il suo Alex. Non ci saranno funerali, ma un pensiero immenso per lei, che possa correre anche lassù nel cielo. Ciao Marina immensa”, sottolinea devastata Valeria Frasca.

Marina Marcelletti perse il figlio, Alex Baroni il 13 aprile 2002 a Roma. L’artista, legato sentimentalmente per quattro anni alla collega Giorgia, morì in seguito a un incidente in moto sulla circonvallazione Clodia a Roma. Ora anche lei non c’è più. Guido, il fratello di Alex, ha salutato la mamma così: “Ciao Mamma.... ciao Marina. Hai combattuto, come tuo figlio proprio in questi giorni 18 anni fa. Come lui non ce l'hai fatta. Ora siete insieme. Per sempre. A noi rimane il ricordo di una persona straordinaria. Un punto di riferimento. Per me. Per molti. Pensatela. Pregate per lei. Restate a casa.... Guido”.

Non poteva mancare il post di Giorgia, che non dimentica mai di ricordare il suo ex compagno nel giorno del compleanno e in quello della sua scomparsa. “Ciao Marina, voglio pensarti col tuo adorato figlio adesso, a ridere della follia della vita, che donna eccezionale sei stata”, scrive l'artista.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/3/2020.