Al GF Vip amore a mille tra Alex Basciano e Sophie Codegoni: serata romantica e lettera d’amore

Alex Basciano ha perso la testa per Sophie Codegoni. Il GF Vip è stato fatale per l’ex tentatore 32enne, l’ex tronista di Uomini e Donne 20enne lo ha conquistato. Nonostante gli alti e bassi del rapporto, spesso minato da liti furibonde, i due fanno coppia nella Casa. Il ligure ama riempire di attenzioni la bionda, così decide di sorprendere la ragazza con una serata romantica organizzata apposta per lei, per festeggiare in anticipo San Valentino. Per l’occasione scrive anche una lettera d’amore alla fidanzata.

Mentre Sophie è in camera, distratta dagli altri inquilini, Basciano si occupa dell’allestimento nell’area della piscina: la riempie di palloncini a forma di cuore, apparecchia un tavolino tondo e sparge petali di rosa ovunque. Il Big Brother lo aiuta, dandogli tutto l’occorrente, spumante compreso per brindare e dolci per stuzzicare il palato dopo la cena.

Alex, quando sia lui che la Codegoni hanno finito di mangiare con gli altri, con una scusa invita la bionda a seguirlo. Sophie è piacevolmente sorpresa dal gesto del ragazzo, ma non è ancora arrivato il clou della serata romantica: poco dopo Alex le legge la lettera scritta per lei. Imbarazzato le dice: “Io volevo fare una cosa che non c'entrava niente, è a cavallo con San Valentino. Ti leggo una lettera, farina del mio sacco. Mi vergogno”.

“Vorrei iniziare così, dando un titolo a questa lettera, anzi a questa favola. Sì, proprio così, senza un copione e senza nulla di programmato ma solo con una parola, quella parola chiamata destino. Quello che ci ha fatto incontrare, quando meno me lo sarei aspettato. Questa è la nostra storia, all'apparenza impossibile o forse impensabile. Poi per caso, quel giorno, arrivò quella chiamata e da lì iniziai a pensare, o forse sognare. Poi la conferma, poi l'entrata, dove ti vidi la prima volta. Dove i miei pensieri stavano prendendo vita, nonostante tutte le difficoltà e le tue esperienze qui, capì da quegli occhi che qualcosa di estremamente forte e puro stava accadendo”, scrive Alessandro.

“Sophie, devi sapere che da quel 17 dicembre la mia vita è cambiata, mi stai facendo ricredere nell’amore e riaprire il cuore - continua Basciano - La cosa più importante è che mi sto fidando di te. Nonostante le mie paure più oscure, sei il mio pensiero costante. Il tuo sguardo riflette nella mia mente, mi fai sentire spensierato. Ci sono anche i nostri momenti difficili dove più volte siamo caduti, ma ci siamo rialzati con la forza e la voglia che ci contraddistingue. Io ho le idee chiare, voglio tutto con te. Sei speciale. Sei bella, la più bella. Il nostro amore è folle, come noi. Sai tutto di me, basta anche solo uno sguardo. Meriti il meglio da questa vita e con la tua forza otterrai tutto. Prepariamoci al meglio, non scordare mai i nostri abbracci, i nostri respiri, i nostri occhi. Non dimenticare mai chi siamo. Nel bene e nel male ci sarò sempre, sei la mia vita, ti amo”.

Sophie, con il cuore ricolmo di gioia, alla fine lo bacia appassionatamente. Le sorprese non sono però ancora finite: Alex le regala pure un album fotografico da riempire con le loro foto più belle raccolte in una scatola a forma di cuore.

14/2/2022