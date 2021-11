Alex Belli e Aldo Montano, rissa sfiorata nella Casa del GF Vip: il toscano viene fatto allontanare

La Casa del GF Vip si trasforma in una polveriera pronta ad esplodere. Alex Belli e Aldo Montano sfiorano la rissa al reality, il toscano viene fatto allontanare, prima sfida l’attore. Dopo l’acceso confronto in diretta tv ieri sera, lo sportivo stamane sbotta. I due sembravano essersi chiariti, ma non è così: il campione olimpico non manda già le accuse del 38enne che gli ha dato dell’'ipocrita’.

Tutto comincia in puntata. Signorini mostra ad Aldo quel che Alex ha detto su di lui mentre nella Casa si festeggiava Halloween. Belli parla con Gianmaria Antinolfi, gli fa capire che considera il 42enne un ipocrita: “Aldo quando esci allo scoperto ti aspetto”. Lo invita a reagire indirettamente dal Confessionale. Montano reagisce: “Avete fatto entrare troppo vino ieri sera mi sa! Mi sembra strano, stamattina ci siamo parlati ma non erano questi i toni. Mi deve spiegare”.

Il conduttore stuzzica Belli: “Tu lanci un macigno nello stagno. E' una cosa che ti tenevi dentro”. Poi allo sportivo chiede: “Perché Aldo succede così?”. “Non ho nessuna forzatura in quello che faccio e vedo. Se ha delle cose da dirmi me le può dire”, replica ancora l’olimpionico.

Alex tira fuori quel che pensa: “E’ vero, tu hai un po’ questo alone. Ti invito a vedere quello che può essere un tuo modo di fare. Vuoi sempre mettere apposto qualcosa”. Montano ribatte: “Alex il tono e la recita pompata che hai fatto. La tua professione è una cosa. la mia è un’altra. Ho sempre messo apposto squadre”. Interviene anche Soleil: “Alex secondo me ha esaltato i toni però ha detto una grande verità. Il messaggio che voleva dare era che qui non siamo a portare le nostre professioni. Aldo è come tante persone che qui dentro hanno delle opinioni e spesso tendono a non esporsi”.

Lo scontro si accende. Aldo è perentorio verso Belli: “Mettiti a sedere! Giravi un po’ largo stamattina…". “A me a sedere non me lo dice nessuno”, controbatte l’attore. Non finisce qui. E’ stamani che i due arrivano quasi alle mani. La tensione al risveglio arriva alle stelle. Montano, furioso per le dichiarazioni di Alex, gli si avvicina e gli parla dandogli dei colpetti sulla spalla, Alex non reagisce, ma è al limite. Gli altri vipponi li separano per evitare il peggio. Montano è implacabile: “Vieni dai. Fammi vedere. A te piace fare la guerra con la lingua. Questo è il tuo campo”.

I due si confrontano poco dopo in giardino. “E’ inutile che ascolti quel ragazzino (Antinolfi, ndr), che vuole metterci uno contro l’altro. Tu mi ha attaccato stamattina, mi hai dato un ceffone. Non puoi prendertela così”, sbotta Belli. Aldo rimane fermo sulle sue convinzioni, è arrabbiato perché Alex non gli ha detto le cose in faccia, sfogandosi in Confessionale: “Io non sono qui per questo. Sono entrato al Grande Fratello portando dei valori in cui credo. Non accetto degli attacchi così. Mi chiami, mi prendi e mi dici che hai da risolvere delle cose. Non vai in Confessionale a fare la suora. Grande, grosso e cogli*ne. Potevi chiamarmi il giorno dopo e parlavamo, non mi fai vedere queste cose in Confessionale. Tutta l’amicizia che hai montato era falsa”. La tensione cresce…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/11/2021.