Alex Belli è arrabbiato con la compagna Delia Duran, che lui chiama moglie, dopo che lo scorso giugno i due si sono scambiati le promesse di nozze. Il post della modella che Alfonso Signorini gli ha mostrato durante l’ultima puntata del GF Vip lo ha fatto imbufalire. E’ arrivato subito dopo che l’attore e Soleil si sono scambiati un bacio appassionato mentre mettevano in scena la Turandot nella Casa insieme agli altri concorrenti. “Dopo questo weekend sono rimasta davvero senza parole!”, ha scritto la Duran. Il 38enne punta il dito contro Delia: “Ha i conti correnti pieni e rompe ancora”. Come a dire: è piena di soldi e benestante, la smettesse di commentare quel che accade qui al reality.

Alex prima si sfoga con Gianmaria Antinolfi: “Che si tenga per lei le cose, basta! Perché deve scrivere in pubblico? Quando uscirò avrò un sacco di cose da dirle. Mi mette nei casini se pubblica tutto quello che pensa. Deve stare ferma. Se lei sta ferma è tutto ok. Io se fossi fuori starei fermo. Se poi vedo che ti perdi entro e vengo a prenderti, ma non scrivo gli sfoghi. Mentre Sole ha fatto un altro tipo di errore. Io volevo tutelarci e ho detto ad Alfonso ‘le telecamere non ci bloccano, se volessimo lasciarsi andare l’avremmo fatto’. Lei invece ha smontato tutto dicendo che non è così e adesso è tutto complicato”.

Alex poi bacchetta Delia pure con Soleil: “Stai ferma a casa e non fare nulla. Pubblichi una storia di mer*a su sfondo nero e fai i casini. Spegni sta caz*o di televisione e non guardarmi più. In che lingua glielo devo dire? Po*co cane. Non ci sta, basta sono stufo. Ha i conti correnti pieni e rompe ancora. Hai i conti a disposizione, ma stattene a casa tranquilla. L’avevo avvisata che avremmo fatto la Turandot e lei mi ha detto ‘ok vai tranquillo, non sono queste le cose che mi danno fastidio’. E poi scrive quelle caz*ate? Allora non va bene e mi incavolo”.

“Dai ma a che cavolo serviva fare quella robaccia? - continua l’artista - Mi ha detto: ‘Alex non è vista bene sta roba fuori’. Che cavolo le frega come gli altri vedono tutto questo? Sai cosa le darà tanto fastidio? Quello che ti ho detto ieri. Perché le cose di ieri erano fortissime e va in contrasto con il passato. Però non è incoerenza, perché quello che è nato tra noi negli ultimi giorni è diverso rispetto al rapporto di un mese fa. Se dirà qualcosa su ciò che ci siamo detti ieri ci sta. Però sono cose che nascono dal cuore, non potevamo fermarle”.

Alex Belli si riferisce alla dichiarazione d’amore fatta alla Sorgè: si è innamorato di lei. Anche l’influencer 27enne è molto presa da lui. Nonostante tutto lo accusa di aver gestito in passato paparazzate architettate a tavolino proprio insieme alla Duran. Pensa che anche quella di Delia col modello Simone Bonaccorsi, ex volto di Temptation Island, pubblicata da Chi e mostrata a entrambi in puntata al GF Vip sia solo una mossa pubblicitaria. L’attore smentisce, la ragazza invece desidera che giochi a carte scoperte.

Alex è tormentato. E’ per questa ragione che parla chiaro: sta pensando di abbandonare il gioco il prossimo 13 dicembre, quando i vipponi potranno decidere se rimanere fino a marzo o salutare tutti e tornare alla vita reale. “Posso proteggere te e la mia vita e per farlo devo andare via da qui”, confessa alla Sorgè. “Non si fugge dai problemi, li devi risolvere”, ribatte la bionda. “Noi non siamo un problema - le dice Belli - Se io non avessi avuto i miei mondi, i miei impegni e il mio amore fuori io e te avremmo costruito una delle storie d’amore più belle della Casa del Grande Fratello”.

Alex pensa che uscire sia l’unico modo per evitare un disastro: “Siamo ancora in un limbo e l’unica soluzione è che tu non mi veda più. Preferisci che io rimanga per continuare a torturarci qui dentro...?”. Soleil non vuole che vada via. “Se tu vuoi vivere la tua vita fuori e io voglio vivere la mia vita fuori allora dobbiamo trovare il modo di tornare alla splendida amicizia che abbiamo avuto fino ad ora”, replica provocatoria. Promettono di essere ‘solo’ amici, ma il sasso è stato lanciato. Alex conclude: “Quando mi fai questi occhietti qui mi mandi fuori di testa”. Ormai si sono spinti troppo in là…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/12/2021.