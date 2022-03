Alex Belli e Delia Duran, cena romantica a Roma dopo il GF Vip: tra loro torna tutto come prima

Alex Belli, l’assertore dell’’amore libero’, e Delia Duran il giorno dopo la finale del GF Vip si regalano una bella cena romantica a due a Roma. Tra l’attore 38enne e la ‘moglie’ 33enne torna tutto come prima, quel che è successo nella Casa con il ‘terzo incomodo’ Soleil sembra essere finito definitivamente nel dimenticatoio.

Alex e Delia vanno da Zuma per gustare piatti prelibati. “Allora signorina è pronta per andare a fare una bella seratina su Roma?”, chiede Belli alla venezuelana con cui lo scorso giugno si è scambiato le promesse nuziali. Il taxi li porta davanti al ristorante. La Duran, con indosso un tubino nero che la fascia completamente e lascia poco spazio all’immaginazione, scende e si avvia nel locale col compagno.

“Non vedeva l’ora di andare a fare una cenetta dopo due mesi”, sottolinea Alex. Una volta seduti al tavolo tra i due scatta il bacio: sorridono innamorati. Brindano contenti, ogni screzio per tutto quel che è accaduto tra l’artista e la Sorge al GF Vip è solo un ricordo lontano.

“Bentornata alla vita reale”, dice Alex a Delia. Poi, davanti al dolce, ironizza, con la sua solita voce impostata: “Come tutte le favole che si rispettino, un tortino per unirli e una pallina di gelato per dividerli”.

Alex guarda avanti, con accanto Delia, con cui ha costruito il suo personalissimo teatrino al reality show. Ospite a Casa Chi l’attore ha detto: “Se tornerò al GF Vip 2022/2023? Ma sai, per adesso diciamo che voglio un attimino disintossicarmi e desidero tornare al mio lavoro per far tornare a viaggiare il mio studio. Poi mi piacerebbe tornare sul set di una fiction televisiva, quindi voglio tornare a quello che so fare oltre i reality. Però chi lo può dire con estrema certezza? Staremo a vedere".

E ancora: “Sono felice per la vittoria di Jessica. Lei per me è una ragazza che ha fatto un percorso incredibile. Io sono stato vicino a lei fin da subito quindi sono contento. Poi sono felice anche per Delia, perché la vittoria non è tutto. Il percorso che abbiamo fatto io e lei è stato bello e abbiamo dato tutti noi stessi e questo va detto. Questo è stato il nostro GF Vip. Ci siamo esposti ed abbiamo messo in gioco tutto. Se sono il vincitore immorale di questo GF Vip? Sento sempre ‘sei tu il GF’, ma sono frasi fatte. In ogni caso ho dato tanti contenuti e ho portato avanti molte dinamiche. Lo stesso vale anche per Soleil e Delia. Loro hanno danzato con me in questo percorso”.

Soffermandosi sulla Sorge poi ha aggiunto: “Come evolverà la mia relazione con Soleil? Non so dirti con certezza. Noi funzioniamo e lo diciamo sempre, c’è davvero la chimica artistica. Siamo complici anche nel gioco, siamo due matti scatenati. Tra noi però non è possibile una storia d’amore, quella non ci sarà. Abbiamo stabilito tutto su una bella amicizia ed è quello che cercavamo di comunicare anche dentro il reality”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/3/2022.