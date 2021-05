Alex Belli e Delia Duran si sposano. Le immagini della proposta di matrimonio che l’attore ha fatto alla bella modella venezuelana 33enne, sua fidanzata da circa due anni, sono sognanti e raccontano la loro fiaba d’amore: il 38enne le ha chiesto la mano alle Maldive, ha organizzato una splendida sorpresa per lei…

I due a Domenica Live, ospiti di Barbara D’Urso, svelano tutto sulla proposta di matrimonio e mostrano per la prima volta le immagini di quel che è accaduto alle Maldive, dove hanno trascorso una splendida vacanza.

“E’ una sorpresa che ho fatto a lei ma non sappiamo ancora la data del matrimonio”, spiega Belli. Delia Duran fa vedere a tutti il suo bellissimo anello di fidanzamento: “E’ stata una grande sorpresa, non me lo aspettavo assolutamente”.

La proposta è arrivata nel giorno del compleanno di Delia: “Lui mi benda e mi fa camminare ma non arrivo al ristorante, era tutto organizzato sulla spiaggia”. Belli ha gustato una cena speciale. Dopo il brindisi e l’aperitivo è arrivato un piatto con l’anello per la sua bella dentro.

“Sembra la scena di un film”, commenta la Duran emozionata. Le immagini che scorrono sullo schermo le ricordano istanti indimenticabili.

Le nozze saranno celebrate il prima possibile, appena si potrà fare una festa in piena regola. I due non hanno ancora le idee chiarissime a riguardo. “Non lo so, l’unica cosa che immagino è farlo con i propri familiari e pochi intimi”, spiega Alex. “Il post Covid ci ha fatto riscoprire i valori familiari e soprattutto che sia un matrimonio spirituale in chiesa”, sottolinea Delia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/5/2021.