Alex Belli e Delia Duran tornano intimi sotto le coperte, Soleil fa una scenata di gelosia

Alex Belli e Delia Duran si chiariscono, dopo tante liti al GF Vip tornano a essere intimi sotto le coperte. L’attore 38enne e la modella 33enne si baciano appassionatamente nel lettone, una serie infinita di ‘limoni’ tra i due che approfittano della vicinanza al reality. La pace però non rende felici tutti: Soleil esplode e all’amico ‘speciale’ fa una vera e propria scenata di gelosia.

Alex riempie Delia di parole. “Sei entrata al Grande Fratello, hai fatto un casino, hai vinto due televoti fortissimi ed è stato solo per merito tuo, amore mio - le sottolinea - Adesso, in questo momento, non hai bisogno di niente. Goditi questa esperienza che ci farà uscire fortificati, più forti di quelli che eravamo prima”. Poi aggiunge: “Qua dentro abbiamo preso porte in faccia e schiaffi, ma possiamo ricostruire tutto più forte di come siamo entrati il 13 settembre. Sì, perché tu sei entrata con me il 13 settembre”.

La Duran vuole andarci piano, ma alla fine si lascia andare e arrivano i baci e una forte intimità.

L’influencer 27enne, che li vede per tutto il giorno così, alla fine in sauna si confronta con Belli e gli dice quel che pensa senza alcuna remora. “Non sei presente e non sei coinvolto da me. Ti stai frenando tantissimo, non ti vedo coinvolto come lo eri prima. Adesso il nostro legame è il 2% rispetto alla complicità e a quello che avevamo di bello - sbotta Soleil - Tu prima dicevi di essere vero e a questo punto non lo eri, se rientrato cambi completamente”.

“Non sei coerente come lo eri. Il nostro rapporto ora è totalmente fake. Ti stai frenando quindi non stai risolvendo nulla non essendo te stesso. Se fosse vero, la realtà è che quello che eri prima sarebbe dovuto rimanere identico - prosegue l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne - Io davanti a chi amo sono con gli altri la stessa persona che sono quando chi amo non c’è. Ricordo quando dicevi che era più importante essere sé stessi prima di tutto, ma alterando questo significa che nulla è reale”.

La Sorgè è un fiume in piena: Alex pensava di entrare nella Casa, riappacificarsi con Delia sommergendola di attenzioni e discorsi ‘importanti’ e tenersi buona lei con un po’ di complicità, ma Sole scopre quello che parrebbe il grande ‘bluff’ di Belli. “Non abbiamo lo stesso rapporto di prima io e te. Sì quando ci siamo rivisti ieri sera ok, l’abbraccio e tutto, perché non ci siamo trattenuti. Io non ce la faccio a trattenermi ora e vivere cose calibrate. Preferisco vivere o tutto o nulla. Tu mi chiedi di calibrarmi e non posso. Se sono egoista? No, o meglio è egoismo sincero, coerenza e verità. Ok vuoi calibrare per riconquistare lei? Allora nulla: chiudiamo io e te. Vuoi che Delia sia tranquilla? Ok allora chiudi con me, è l’unica soluzione fidati, lei vuole la non presenza di me e te insieme”, sottolinea.

E continua: “Devo lasciar tranquillizzare lei? Allora io prendo le mie decisioni adesso. O mi sento libera di tornare al nostro rapporto di complicità, o nulla. A me nascondere tutto manda in tilt”.

Alex prova a contrastarla, ma Soleil gioca a carte scoperte: “Poi cosa? Cosa? Cosa fai? Delia andrà in crisi comunque se ti avvicini a me. Mi sono rotta il caz*o di pensare agli altri. Voglio la tua felicità e questo è vero, però se questo vuol dire limitare il mio rapporto con te, allora lo annulliamo. A questo punto non ne vale la pena di averti nella mia vita”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/2/2022.