Alex Belli e Delia Duran, la notte hot dopo la fine del GF Vip rovinata da Le Iene

Alex Belli e Delia Duran si ritrovano dopo la fine del GF Vip, a notte fonda si dirigono nell’hotel dove alloggiano a Roma, dopo due mesi si preparano a una notte hot, letteralmente di fuoco, peccato che la serata ‘caliente’ sia completamente rovinata da Le Iene…

Ci pensa Stefano Corti a distruggere i piani dell’attore 38enne e della ‘moglie’ 33enne. Irrompe nell’albergo della coppia, arriva fino fuori la stanza dove sono Alex e Delia e comincia a bussare, interrompendoli più volte fino all’alba mentre stanno facendo l’amore.

Corti vuole sapere da Belli se il triangolo con Soleil possa continuare anche fuori dalla Casa di Cinecittà. Belli inizialmente apre e risponde: “Stasera l’ultimo dei miei pensieri è Soleil Sorge". Nonostante la risposta ottenuta, l’inviato tv rimane fuori a origliare quel che accade dentro la stanza. “Forte amore, forte… Dai! Sco*ami”, si sente. Così fa ‘toc toc’ di nuovo…

Corti tira nuovamente fuori Sole, Alex non ha dubbi però: “Ma avete visto Delia?”. E mostra la venezuelana con indosso intimo e una vestaglia cortissima di pizzo nera. “Alla fine siamo tornati all’amore di sigletudine…questo è! Soleil? Non sta in questo hotel!”, sottolinea il parmense.

Stefano Corti, seppure sbattuto fuori, minacciato dalla sorveglianza dell’albergo e da Stella, assistente del 38enne, continua nella sua missione. In corridoi sente altri gemiti di passione, così bussa nuovamente. La Duran sbotta: “Mi avete rotto i cog*ioni, che volete?”. Anche Belli sta per crollare: “Tutte le volte che inizio arrivate, tempismo perfetto. Sentivi urlare? Basta, sono sicurissimo della mia scelta. Non puoi entrare. E’ due mesi che non facciamo l’amore e tu vieni qui!”.

La tiritera va avanti fino all’alba. Alex è esausto: “Ci avete veramente spaccato la m*chia. Ma io sono qui con la Duran e mi dovete venire a rompere i cogl*oni dopo oltre due mesi che non la vedo! Ho detto a Soleil che la amo? Eh no! L’unico mio vero amore è Delia, punto! Siete convinti ora?”. Poi, anche se lo scherzo continua, lui non apre più.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/3/2022.