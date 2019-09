Alex Belli, 36 anni, e Delia Duran, 31, sono la nuova coppia di "Temptation Islan Vip". I due hanno fatto il loro ingresso nel villaggio durante la terza puntata del programma condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. L'attore e la modella hanno deciso mettersi alla prova vista la gelosia che provano l'uno nei confronti dell'altra. Per capire come sarà il loro percorso, bisognerà attendere le prossime puntate.

Alex Belli e Delia Duran si amano da 11 mesi. Della loro relazione si è parlato a lungo data lareazione di Mila Suarez, ex dell'attore. Quest'ultima intervistata dal settimanale Nuovo Tv ha anche commentato la partecipazione della coppia al docu-reality: "Tutti e due prima di partire per Temptation Island Vip avrebbero dovuto ringraziarmi con duecento rose rosse - ha dichiarato l'ex gieffina - Quando mi trovavo nella Casa del Grande Fratello loro sono entrati per confrontarsi con me. Il tutto fatto solo per visibilità. A mio avviso non era necessario farlo in televisione".

"Ma è comunque chiaro che a loro non interessa niente se non lo spettacolo e farsi vedere. Fingono di essere liberi e sereni, ciò che non sono e non saranno mai", ha aggiunto Mila.

VIDEO









Scritto da: Francesca Romana Domenici il 24/9/2019.