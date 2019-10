Alex Belli e Delia Duran vanno via insieme a Temptation Island Vip. La vicinanza dell’attrice e modella al single Riccardo Colucci ha messo a dura prova l’attore. Anche il fascinoso 36enne, forse per ripicca, si è pericolosamente avvicinato alla tentatrice Veronica negli ultimi giorni trascorsi al villaggio. Al falò di confronto finale, però, i due, pur discutendo animatamente, si dicono appassionati e innamorati: nulla è riuscito a scalfire il sentimento che li lega da undici mesi.

Prima del falò Alex Belli impazzisce di gelosia guardando le immagini della fidanzata durante l’uscita romantica con Riccardo. Delia Duran pure, chiamata nel Pinnettu, è messa a dura prova quando vede le immagini dell’artista in atteggiamenti intimi con la single, al punto da piangere disperata. Poi arriva il confronto.

VIDEO

Il falò inizia in maniera inaspettata. Delia Duran è sconvolta per il comportamento di Alex con Veronica. Cerca di spiegare subito a Belli quanto siano forti i sentimenti che lo legano a lui. La 31enne sottolinea che Riccardo, pur attraendola fisicamente, non ha mai messo in pericolo il loro amore.

“L'amore che sento per te è immenso, per me non c'è attrazione fisica, niente che mi svia all'amore che io sento per te. Solo questo. C'è stato con Riccardo un'attrazione fisica, noi siamo stati in una villa da soli, ho capito la tua mancanza mi mancavi, anche dall'altra parte del mondo io non ti avrei mai tradita”, spiega Delia.

La discussione è talmente concitata e inaspettata, che anche Alessia Marcuzzi ha un’espressione quasi sbigottita. Alex Belli ascolta la compagna, ma ancora non è convinto. Le mostra i video in cui lei è intenta a scambiarsi effusioni con Riccardo, a fare massaggi a lui e a ricevere le attenzioni del personal trainer tutto muscoli. Le sottolinea che lei è troppo aperta verso gli altri, portata involontariamente a sedurli, giocare con loro. “Tu quasi non ti rendi conto! Io sono impazzito a vederti così!”, le dice sbottando e rimproverandola animatamente.

Delia Duran non si lascia intimidire dal fidanzato e replica: “Queste sono delle prove per capire, siamo venuti qua per imparare a stare da soli. Ho capito che ti amo ancora di più, che non c'è tentazione non c'è niente, questo programma è stata la dimostrazione che ti amo tantissimo. Quando c'è amore vince su tutto”.

La discussione si interrompe: i due si lasciano andare a bocca a bocca senza respiro, al punto che Alessia è costretta a richiamare la loro attenzione e a fare la fatidica domanda. Alex e Delia non hanno dubbi: vanno via insieme da Temptation Island Vip.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/10/2019.